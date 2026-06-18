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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pronuncia un discurso durante la ceremonia de cambio de mando del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el 26 de noviembre de 2025. (Foto de Rodrigo BUENDIA / AFP).
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pronuncia un discurso durante la ceremonia de cambio de mando del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el 26 de noviembre de 2025. (Foto de Rodrigo BUENDIA / AFP).
/ RODRIGO BUENDIA
Por Agencia EFE

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, suscribió este jueves un decreto en el que señala que el personal extranjero que participe en las acciones ejecutadas en el marco del “conflicto armado interno” declarado en el país contra el crimen organizado “gozará de inmunidad”, de acuerdo con los instrumentos internacionales firmados por la nación andina.

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