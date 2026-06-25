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Resumen

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El presidente de Ecuador y candidato presidencial por el partido Acción Democrática Nacional, Daniel Noboa, durante su último mitin de campaña en el Coliseo General Rumiñahui, en Quito, el 9 de abril de 2025. (Foto de Galo Paguay / AFP)
El presidente de Ecuador y candidato presidencial por el partido Acción Democrática Nacional, Daniel Noboa, durante su último mitin de campaña en el Coliseo General Rumiñahui, en Quito, el 9 de abril de 2025. (Foto de Galo Paguay / AFP)
/ GALO PAGUAY
Por Agencia EFE

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró feriado este viernes a propósito de la última victoria de la selección de fútbol en el tercer partido de la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Alemania, según anunció en su cuenta de X y constató mediante decreto ejecutivo.

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