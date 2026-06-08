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El expresidente ecuatoriano, Rafael Correa; y el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa. (Sameer AL-DOUMY / Rodrigo BUENDIA / AFP)
El expresidente ecuatoriano, Rafael Correa; y el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa. (Sameer AL-DOUMY / Rodrigo BUENDIA / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, denunció este lunes una supuesta campaña de difamación impulsada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), después de que se difundieran unos audios atribuidos presuntamente al exmandatario y al expolicía Rodney Rengel, testigo protegido en la investigación por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

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