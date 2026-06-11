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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, levanta el pulgar mientras presenta su informe anual al Congreso en Quito, el 24 de mayo de 2026. (Rodrigo BUENDIA / AFP)
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, levanta el pulgar mientras presenta su informe anual al Congreso en Quito, el 24 de mayo de 2026. (Rodrigo BUENDIA / AFP)
/ RODRIGO BUENDIA
Por Agencia AFP

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este jueves una baja del 20% del precio de la cerveza, la bebida alcohólica más popular en su país, con ocasión del Mundial de Norteamérica 2026.

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