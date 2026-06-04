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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, levanta el pulgar mientras presenta su informe anual al Congreso en Quito, el 24 de mayo de 2026. (Rodrigo BUENDIA / AFP)
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, levanta el pulgar mientras presenta su informe anual al Congreso en Quito, el 24 de mayo de 2026. (Rodrigo BUENDIA / AFP)
/ RODRIGO BUENDIA
Por Agencia EFE

El Gobierno de Ecuador anunció la noche de este jueves la fusión de ocho ministerios y secretarías como parte de un “proceso de optimización institucional”, después de que el presidente, Daniel Noboa, adelantara el miércoles que iba a reducir de 14 a 10 las carteras de Estado, una medida similar a la que tomó hace casi un año.

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