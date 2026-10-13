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Periódicos impresos con el titular "El fin de una era en la prensa escrita" en la redacción del Diario Expreso en Guayaquil, Ecuador, el 8 de octubre de 2026. (Galo Paguay / AFP)
Periódicos impresos con el titular "El fin de una era en la prensa escrita" en la redacción del Diario Expreso en Guayaquil, Ecuador, el 8 de octubre de 2026. (Galo Paguay / AFP)
/ GALO PAGUAY
Por Agencia EFE

Galo Martínez Leisker, presidente ejecutivo de la empresa editora del diario ecuatoriano Expreso, que el pasado viernes cerró su edición impresa y lo achacó a “acoso estatal”, afirmó que resistir a “otro Gobierno autocrático es muy complicado”.

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