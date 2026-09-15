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Resumen

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Unas personas caminan por una calle inundada debido a las fuertes lluvias, en Samborondón (Ecuador). Foto: EFE
Unas personas caminan por una calle inundada debido a las fuertes lluvias, en Samborondón (Ecuador). Foto: EFE
Por Agencia EFE

Ecuador comenzará a registrar lluvias con mayor frecuencia en las próximas semanas debido a la evolución de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

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