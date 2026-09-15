Ecuador comenzará a registrar lluvias con mayor frecuencia en las próximas semanas debido a la evolución de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

La institución explicó que el aumento de las lluvias responde a que la región Litoral del país ha comenzado a ingresar en una etapa inicial de transición y acoplamiento atmosférico, en respuesta a las condiciones cálidas presentes en el Pacífico.

Y que las precipitaciones se mantendrán durante octubre, con intensidades variables y presencia en distintos sectores de la región.

“De acuerdo con el escenario previsto, las lluvias de mayor intensidad y con mayor frecuencia asociadas al fenómeno de El Niño se desarrollarán a medida que nos acerquemos a los meses de noviembre y diciembre de 2026 y se extenderán durante los primeros meses de 2027”, añadió el Inamhi en un comunicado.

En las últimas semanas ya se han registrado algunas lluvias de variable intensidad en algunas partes del país.

Fotografía aérea que muestra las inundaciones en la localidad de Chanduy en Santa Elena (Ecuador). Foto: EFE/ Gerardo Menoscal

A inicios de septiembre, el Gobierno ecuatoriano declaró la alerta roja en todo el territorio y el presidente, Daniel Noboa, elevó a prioridad nacional el fortalecimiento de las acciones de prevención y preparación, con el objetivo, entre otros, de que se asignen presupuestos requeridos por los ministerios.

Según cifras de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), alrededor de 1,3 millones de personas podrían estar expuestas a los efectos de El Niño en 17 de las 24 provincias del país.

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