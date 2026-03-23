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Soldados de la Armada registran a hombres durante el toque de queda en Guayaquil, Ecuador, el 16 de marzo de 2026. (Gerardo MENOSCAL / AFP)
Soldados de la Armada registran a hombres durante el toque de queda en Guayaquil, Ecuador, el 16 de marzo de 2026. (Gerardo MENOSCAL / AFP)
/ GERARDO MENOSCAL
Por Agencia EFE

Una jueza de Ecuador envió a prisión preventiva a dos de los siete militares investigados por la muerte de un hombre, al que habrían golpeado y electrocutado durante un operativo realizado sin autorización el pasado lunes en Guayas, una de las cuatro provincias que está bajo un toque de queda nocturno por los altos índices de violencia.

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