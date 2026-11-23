Un juez ordenó la prisión preventiva de Willian Joffre Alcívar Bautista, alias ‘negro Willy’ o ‘comandante Willy’, uno de los considerados líderes de la banda Los Tiguerones, que llegó la madrugada de este lunes a Ecuador tras ser expulsado de España.

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que el sujeto, investigado por terrorismo y otros delitos, fue detenido en Tarragona y llegó a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, provincia del Guayas, para ser trasladado a la cárcel del Encuentro, la de máxima seguridad del país andino, situada en la provincia de Santa Elena.

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Alcívar fue detenido el 23 de octubre de 2024 en Segur de Calafell (noreste de España) junto a su hermano, Álex Iván, alias Ronco, en una operación de la Guardia Civil española en colaboración con la Policía de Ecuador y desde entonces estaba en prisión provisional, pero el 7 de enero pasado la Audiencia Nacional española lo dejó en libertad al haber vencido el plazo para que Quito presentase las garantías que solicitó el tribunal para proceder a su extradición.

El sujeto tenía dos procesos de extradición abiertos en España: uno por la acusación de asaltar un canal de televisión mientras emitía en directo en Guayaquil el 9 de enero de 2024 y otro por la presunta extorsión a un ciudadano al que le indicaron que tenía que pagar 20.000 dólares para no atentar contra sus familiares.

La Audiencia Nacional dio el visto bueno a ambas entregas, si bien lo condicionó a que en un plazo de tres meses Ecuador garantizase de forma efectiva su derecho a la vida y a la integridad personal.

En una rueda de prensa, Reimberg comentó este lunes que policías locales viajaron a España para hacer un seguimiento al caso que dio con la captura del sujeto, al que señaló como “cabecilla del grupo Los Tiguerones, responsable de atentados terroristas, de sicariato, de narcotráfico, de muertes de policías, de ataques a cuarteles de Policía, de muertes en las cárceles en Ecuador”.

Aseveró que la detención ha sido “un golpe importante al crimen organizado” e insistió en que se trata de un “mensaje al crimen organizado: todos van a caer” porque en el Gobierno de Daniel Noboa, “no hay espacio” para el crimen, el narcotráfico “y nada va a quedar impune”.

De acuerdo al ministro, Alcívar está investigado también por reclutamiento de menores y narcotráfico.

“Él tenía un proceso de expulsión del país; simplemente lo que hicimos es llegar y junto a ellos (Policía española) hacerlo efectivo”, explicó, con lo que el caso no tuvo que ser conocido por las autoridades judiciales en España sino “simplemente la autoridad migratoria, que pertenece a la Policía Nacional de España, hace el proceso de expulsión”.

La Fiscalía General del Estado informó este lunes de que formuló cargos contra alias Negro Willy y otras cuatro personas por presunto reclutamiento de menores con fines delictivos, y apuntó que el juez que atendió la diligencia dictó prisión preventiva para los cinco procesados.

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