El Concejo Metropolitano de Quito destituyó a su alcalde, Jorge Yunda, un político investigado por corrupción durante la pandemia. Lo acusa de incumplir sus funciones como burgomaestre de la capital ecuatoriana.

La denuncia en contra del burgomaestre fue presentada por Carolina Moreno, representante del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito, acusándolo de seis actos de incumplimiento, entre los que resaltan no haber convocado a varias sesiones del Concejo Metropolitano, no presentar los informes fiscales y de gasto público del municipio correspondientes al 2019 y 2020, y no acatar las medidas frente a la pandemia de covid-19 brindadas por el mismo órgano en septiembre del año pasado, según detalla un artículo del diario ecuatoriano El Universo.

La moción obtuvo el voto de 14 de los 21 concejales. Ahora, Yunda tiene la opción de apelar a la destitución ante el Tribunal Contencioso Electoral, encargado de ratificar o anular la medida y permitirle cumplir su mandato hasta el 2023.

La censura contra Yunda se suma a otros cuestionamientos que ha recibido a lo largo de su vida política, incluyendo su paso como presidente del Conartel, la agencia estatal encargada de otorgar las licencias de radiodifusión en Ecuador.

LLEGADA A LA POLÍTICA

Yunda nació hace 55 años en el cantón de Guano, provincia de Chimborazo, a unos 200 kilómetros al sur de Quito. Su padre era zapatero y su madre costurera, además tenía cuatro hermanos menores. Antes de los 10 años emigró junto a su familia a la capital ecuatoriana para asentarse en el barrio de San Roque, según la biografía publicada en su página web.

Tras asistir a una escuela franciscana ingresó a la Universidad Central de Ecuador, donde se graduaría como médico cirujano para luego trabajar en diferentes hospitales del país. “Pero a la par de su vocación médica, desde la época colegial Jorge trabajó en su proyecto de comunicación radial, desempeñándose como radiodifusor en varias emisoras de Quito hasta que a partir del año 2001 emprendió proyectos de comunicación propios creando la marca Canela”, precisa la biografía.

Su salto de la medicina a la comunicación, especialmente enfocado en la radio, se concretó en el 2005, cuando decidió dedicarse por completo a la locución. Dos años más tarde se produjo lo que se considera su primer acercamiento con la política al ocupar la presidencia del ahora extinto Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conartel) entre el 2007 y el 2009.

Según la ONG Fundamedios existieron irregularidades en la construcción del imperio mediático de Yunda, agrupado bajo la firma del grupo Canela. El Conartel está encargado de autorizar las frecuencias para los diferentes medios de comunicación del país, según las investigaciones Yunda se habría beneficiado de su cargo para agrupar una serie de canales bajo la figura del testaferro.

Su primer intento electoral se produjo en el 2013 cuando postuló como candidato a la Asamblea Nacional bajo el Movimiento Alianza País de Rafael Correa. Perdió en esos comicios, pero obtuvo un escaño en los del 2017 bajo la misma bandera.

Según un artículo de El Comercio de Ecuador, “allí vio la ruptura entre Lenín Moreno y Rafael Correa como un divorcio y se sintió como un niño que no sabe si irse ‘con el papá o la mamá'”. El mismo medio detalla que una de sus principales propuestas como legislador fue la enmienda constitucional para reducir el número de asambleístas de 137 a 52.

En diciembre del 2018 renunció a su lugar en la Asamblea para postular por la alcaldía de Quito con el movimiento Unión Ecuatoriana. Terminó ganando las elecciones con el 21,4% de los votos y asumió la alcaldía el 24 de mayo del 2019.

ESCÁNDALO EN PANDEMIA

En el 2020, durante el primer año de pandemia por covid-19, la justicia ecuatoriana procesó a 15 funcionarios por sospechas de corrupción durante la emergencia. Entre los acusados se encontraba Yunda señalado de realizar la compra irregular de 100 mil pruebas de descarte.

Según El Telégrafo, “investigadores universitarios señalaron que las pruebas tienen ‘poca sensibilidad’ y no tienen permiso para venderse en su país de origen, Corea del Sur”.

Según la acusación fiscal, las autoridades municipales -incluido el exsecretario de Salud de Quito, Lenín Mantilla- habrían inflado el costo de las pruebas de descarte.

A este caso habría que sumarle una presunto “ataque digital” que habría sufrido la cuenta bancaria de la Empresa de Agua Potable de Quito (Epmaps) en el que se realizaron transferencias por US$1,3 millones a cuentas en Hong Kong y Estados Unidos.

Las sospechas recaen porque Yunda dio la versión del ciberataque pero fue rápidamente desmentido por la institución mediante su cuenta en Twitter. Se investiga si este intento de desviar los fondos públicos estaría vinculado al escándalo del sobrecosto de pruebas de covid-19.

