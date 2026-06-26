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El Ejecutivo aseguró el jueves que no se habían reportado de manera oficial ciudadanos ecuatorianos afectados por los terremotos en Venezuela, país con el que tiene las relaciones rotas. EFE/Diego Paredes
El Ejecutivo aseguró el jueves que no se habían reportado de manera oficial ciudadanos ecuatorianos afectados por los terremotos en Venezuela, país con el que tiene las relaciones rotas. EFE/Diego Paredes
Por Agencia EFE

El Gobierno de Ecuador informó este viernes que coordinó el retorno seguro al país de tres ciudadanos que se encontraban en “situación vulnerable” en Venezuela tras los terremotos de 7,5 y 7,2 ocurridos el miércoles y que hasta el momento dejan 920 muertos y 3.360 heridos.

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