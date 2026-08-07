La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Ecuador rescataron a una peruana de 10 años, presunta víctima de trata de personas con fines de matrimonio servil, en una comunidad indígena de difícil acceso situada en la frontera entre Ecuador y Perú.

Según informó este viernes el ministro del Interior, John Reimberg, el operativo se llevó a cabo en la comunidad Espejo, ubicada en el río Tigre, en la amazónica provincia de Pastaza.

La acción fue el resultado de una investigación coordinada entre las fiscalías de Ecuador y Perú y las Fuerzas Armadas peruanas, que permitió determinar que aproximadamente un mes atrás se habría producido un intercambio transfronterizo de dos menores entre comunidades indígenas.

Durante la intervención fue detenido un hombre identificado como Santi Cuji Washinton Favio, de 50 años, quien quedó a disposición de la autoridad competente.

Las autoridades señalaron que la menor fue puesta bajo protección y recibirá atención médica, psicológica y asistencia integral, en coordinación con las autoridades ecuatorianas y los servicios consulares peruanos.

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