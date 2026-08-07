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Operativo se llevó a cabo en una comunidad indígena de difícil acceso situada en la frontera entre Ecuador y Perú. (Foto: Archivo EFE / Referencial)
Operativo se llevó a cabo en una comunidad indígena de difícil acceso situada en la frontera entre Ecuador y Perú. (Foto: Archivo EFE / Referencial)
/ Orlando Barr�a
Por Agencia EFE

La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Ecuador rescataron a una peruana de 10 años, presunta víctima de trata de personas con fines de matrimonio servil, en una comunidad indígena de difícil acceso situada en la frontera entre Ecuador y Perú.

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