Ecuador retiró la seguridad oficial que proporcionaba hasta a fecha al ex presidente Rafael Correa, que reside en Bélgica, días antes de cumplirse un año de su salida del poder, informó el martes la Secretaría de Comunicación (Secom).

Por recomendación del ministerio de Defensa, se "procede a retirar la seguridad proporcionada al ex presidente Rafael Correa Delgado y familiares íntimos en sus países de residencia debido al bajo nivel de riesgo existente", señaló la Secom en un comunicado.

Tras culminar su mandato el 24 de mayo pasado, el ex presidente se mudó con su familia a Bélgica, de donde es su esposa. Correa fue presidente del 2007 y el 2017.

Poco antes de entregar la banda a su sucesor y ex aliado, el presidente Lenín Moreno, Correa firmó un decreto que ordena brindar seguridad a ex presidentes y ex vicepresidentes por un año y seis meses, respectivamente.

De acuerdo con el documento, la protección se puede acortar o extender según evaluaciones de los riesgos que pesan sobre los ex funcionarios.

El ex vicepresidente Jorge Glas, quien fue sentenciado en primera instancia a seis años de cárcel por el delito de asociación ilícita, también perderá la protección en la prisión donde cumple su pena, indicó la Secom.

El gobierno resolvió retirar la seguridad de Glas "en el interior y en el exterior de la cárcel 4", ubicada en el norte de Quito. El ex vicepresidente permanece en esa prisión desde el 2 de octubre, cuando un juez dictó prisión preventiva en su contra en el marco de un proceso relacionado con el megaescándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

En diciembre último, Glas fue hallado culpable de recibir coimas por 13,5 millones de dólares de Odebrecht a través de su tío, quien cumple la misma pena.

El ex vicepresidente, que había sido reelegido en binomio con Moreno, perdió su cargo en enero de este año al cumplir tres meses de ausencia en el puesto debido a su encarcelamiento.

La Secom precisó que para tomar la decisión de retirar la seguridad a Correa y Glas, el gobierno realizó una consulta a la Secretaría de Inteligencia sobre los potenciales riesgos que enfrentan ambos.

Fuente: AFP