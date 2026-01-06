El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. (Roberto SCHMIDT / Isaac CASTILLO/Presidencia de Ecuador / AFP)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. (Roberto SCHMIDT / Isaac CASTILLO/Presidencia de Ecuador / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Ecuador se suma a los países a los que Estados Unidos agradece por “combatir el narcoterrorismo”
Resumen de la noticia por IA
Ecuador se suma a los países a los que Estados Unidos agradece por “combatir el narcoterrorismo”

Ecuador se suma a los países a los que Estados Unidos agradece por “combatir el narcoterrorismo”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El Gobierno de agradeció al de este martes por su colaboración para “combatir el narcoterrorismo”, durante una llamada telefónica del secretario de Estado, , con el presidente ecuatoriano, , en la que también se habló sobre el operativo militar del sábado en Venezuela que terminó con la captura de y su esposa, Cilia Flores.

Rubio agradeció a Noboa su “compromiso” para mantener la seguridad regional, de acuerdo con un comunicado emitido por el Departamento de Estado.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Así fue la operación para capturar y sacar a Maduro de Venezuela en la que participaron 200 militares y se usaron 150 aeronaves

Además, el secretario de Estado estadounidense dio detalles de la operación militar en Caracas con la que se detuvo a Maduro y Flores para luego ser trasladados a territorio norteamericano donde son juzgados por una corte federal de Nueva York.

Ecuador se suma a Argentina, ambos con Gobiernos de derecha, como aliados de Estados Unidos, que han sido públicamente destacados tras la captura del líder venezolano, que ha levantado múltiples críticas dentro de la comunidad internacional.

Al contrario de Argentina y Ecuador, otras naciones de la región como México, Colombia, Brasil, Uruguay y Chile han rechazado públicamente la acción militar unilateral encabezada por Estados Unidos en Caracas, considerando la misma como una amenaza para soberanía y la democracia regional.

VIDEO RECOMENDADO

Delcy Rodríguez fue investida el lunes 5 de enero como presidenta encargada de Venezuela, ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC