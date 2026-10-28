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Resumen

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el Palacio de Gobierno, en Lima, el 20 de octubre de 2026. (Connie FRANCE / AFP)
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el Palacio de Gobierno, en Lima, el 20 de octubre de 2026. (Connie FRANCE / AFP)
/ CONNIE FRANCE
Por Agencia EFE

Los principales sindicatos de Ecuador, junto a organizaciones sociales e indígenas, convocaron para este jueves a una manifestación en contra de las políticas implementadas por el presidente Daniel Noboa, quien, dijeron, ha sido “incapaz” de resolver las “demandas de la población”, y también para defender las libertades y la democracia.

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