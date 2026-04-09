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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa; y el mandatario de Colombia, Gustavo Petro. (Martin BERNETTI / Raul ARBOLEDA / AFP)
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa; y el mandatario de Colombia, Gustavo Petro. (Martin BERNETTI / Raul ARBOLEDA / AFP)
Por Agencia EFE

Ecuador subirá los aranceles a las importaciones colombianas del 50 % al 100 % a partir del próximo 1 de mayo, en una nueva escalada de la guerra comercial entre ambos países iniciada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, con el objetivo de presionar a Colombia a reforzar la seguridad en la frontera para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

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