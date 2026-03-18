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En la imagen se ve un artefacto explosivo en el suelo en Vereda El Amarradero, en el departamento de Nariño, cerca de la frontera con Ecuador, el 17 de marzo de 2026. Foto: WILMAR GARZÓN MELENDES / AFP
En la imagen se ve un artefacto explosivo en el suelo en Vereda El Amarradero, en el departamento de Nariño, cerca de la frontera con Ecuador, el 17 de marzo de 2026. Foto: WILMAR GARZÓN MELENDES / AFP
/ WILMAR GARZON MELENDES
Por Agencia EFE

El Gobierno de Ecuador anunció este miércoles la conformación de una comisión binacional con Colombia para investigar in situ la aparición de una bomba sin explotar en un campo colombiano de cultivos de coca cercano a la frontera con Ecuador, anunció este miércoles el Ministerio de Defensa ecuatoriano.

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