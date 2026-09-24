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Resumen

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La Policía de Ecuador, en coordinación con Estados Unidos, desarticuló una banda presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). / @JohnReimberg / X).
La Policía de Ecuador, en coordinación con Estados Unidos, desarticuló una banda presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). / @JohnReimberg / X).
Por Agencia EFE

La Policía Nacional de Ecuador, en coordinación con Estados Unidos, desarticuló este jueves una banda presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo realizado en tres provincias del país andino y en el que se detuvo a treinta personas, informó el ministro del Interior, John Reimberg.

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