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Resumen

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Una camioneta abatida por las Fuerzas Armadas de Ecuador en cooperación con el Comando Sur de Estados Unidos, en una operación contra miembros de la banda criminal Los Choneros. (Foto de X @DanielNoboaOk)
Una camioneta abatida por las Fuerzas Armadas de Ecuador en cooperación con el Comando Sur de Estados Unidos, en una operación contra miembros de la banda criminal Los Choneros. (Foto de X @DanielNoboaOk)
Por Agencia EFE

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, informó este miércoles que las Fuerzas Armadas, en coordinación con el Comando Sur de Estados Unidos, mataron a alias Charlie, calificado como supuesto “operador logístico y financiero de redes internacionales de narcotráfico”.

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