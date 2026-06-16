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El político brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, interviene durante la Conferencia Anual de Acción Política Conservadora en Oxon Hill, Maryland, el 20 de febrero de 2025. (SAUL LOEB / AFP)
El político brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, interviene durante la Conferencia Anual de Acción Política Conservadora en Oxon Hill, Maryland, el 20 de febrero de 2025. (SAUL LOEB / AFP)
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

El exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, fue condenado este martes a cuatro años y dos meses de cárcel por el Tribunal Supremo por coacciones a la justicia por sus gestiones ante el Gobierno de Estados Unidos para que impusiera sanciones contra Brasil.

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