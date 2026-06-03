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El político brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, durante un evento en el Gaylord National Resort & Convention Center en National Harbor en Oxon Hill, Maryland, el 20 de febrero de 2025. (SAUL LOEB / AFP)
El político brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, durante un evento en el Gaylord National Resort & Convention Center en National Harbor en Oxon Hill, Maryland, el 20 de febrero de 2025. (SAUL LOEB / AFP)
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

La Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasil juzgará a partir del 16 de junio al exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y acusado de obstruir el juicio contra su padre por golpismo, informó este miércoles la corte.

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