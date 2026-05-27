Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Aunque no mencionó directamente al Gobierno, habló sobre el estado socioeconómico de Argentina. (Captura de video / La Nación)
Aunque no mencionó directamente al Gobierno, habló sobre el estado socioeconómico de Argentina. (Captura de video / La Nación)
Por Milagros Asto Sánchez

Las palabras que el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, pronunció el lunes 25 durante el tradicional tedeum por la conmemoración de la Revolución de Mayo de 1810 siguen causando revuelo en Argentina. Fue un duro discurso de claro contenido político en el que el religioso condenó la polarización y lamentó las tensiones sociales, un mensaje dirigido especialmente contra el gobierno de Javier Milei, según se ha interpretado en el vecino país.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.