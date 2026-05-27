Las palabras que el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, pronunció el lunes 25 durante el tradicional tedeum por la conmemoración de la Revolución de Mayo de 1810 siguen causando revuelo en Argentina. Fue un duro discurso de claro contenido político en el que el religioso condenó la polarización y lamentó las tensiones sociales, un mensaje dirigido especialmente contra el gobierno de Javier Milei, según se ha interpretado en el vecino país.

“Basta de arengar la división y la polarización porque nadie se salva solo”, afirmó en la Catedral, frente al presidente argentino y sus ministros. También advirtió sobre “la sombra de una nube de desmembramiento social” que “se asoma en el horizonte, mientras diversos intereses juegan su partida, ajenos a las necesidades de todos”.

Aunque no mencionó directamente al Gobierno, habló sobre el estado socioeconómico de Argentina e instó a que los dirigentes políticos se comprometan con “los más pobres”, a tiempo que criticó que se avale una Argentina en la que solo “unos pocos se beneficien”.

“El pueblo argentino, a pesar de las crisis crónicas, sigue adelante y se pone la patria al hombro. Nos falta una clase dirigente que con la fuerza de ese pueblo se anime al diálogo, al encuentro y que lo hagan por los que no pueden más, los que sufren la falta de trabajo, educación y oportunidades”, dijo García Cuerva.

Dos años de ajuste económico, impulsado por la política de “motosierra” con la que Milei llegó al poder, se tradujo en una caída de la inflación, pero también en despidos masivos y recortes en fondos de programas sociales, lo que ha avivado las tensiones en el país.

En otro punto bastante comentado del tedeum el arzobispo denunció que hay “odiadores” que, “sentados frente a una computadora de su escritorio o cómodamente instalados delante de una pantalla”, hacen “terrorismo de las redes sociales, descalificando y difamando”. “Empecemos a desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes, al juicio inmediato y a las calumnias”, pidió Cuerva.

Esas palabras fueron interpretadas por la prensa y los expertos locales como una crítica directa a Milei, quien usa activamente las redes sociales con un estilo de confrontacional, marcado por descalificaciones hacia sus detractores y rivales políticos.

“García Cuerva habla de diálogo y amistad, cuando el Gobierno -y el propio Milei en sus redes- tiene al ‘odio’ como materia prima habitual en su discurso, plagado de insultos”, señala el diario argentino “La Nación”.

Reacciones en filas oficialistas

Milei respondió el martes 26 a García Cuerva con moderación y consideró “exagerada” la afirmación del arzobispo de Buenos Aires sobre la existencia de un “terrorismo de las redes”. Añadió que muchas personas no comprenden del todo la dinámica de esas plataformas.

La motosierra se convirtió en un símbolo utillizado por Javier Milei para representar el recorte del gasto público.

“Me parece que la palabra es un poco exagerada para una persona que de repente está tecleando y está dando su opinión y que además es la forma bajo la cual puede canalizar la frustración frente a una realidad que puede que no le guste”, dijo el mandatario a Radio Mitre.

Sin embargo, sus aliados más fieles tomaron una postura más crítica sobre el líder religioso. La reacción más comentada fue la de Bertie Benegas Lynch, diputado de la oficialista La Libertad Avanza, quien calificó al arzobispo como un “militante con sotana” y lo vinculó con dirigentes del kirchnerismo.

“El mensaje de García Cuerva fue lamentable e injusto con los logros del Gobierno. Algunos militan con sotana el regreso del peronismo que nos dejó 57% de pobres”, escribió en X. “La permanente demonización del individuo, la riqueza y la romantización de la pobreza los dejan siempre en mal lugar”, añadió.

Benegas Lynch compartió imágenes de García Cuerva con algunas figuras kirchneristas tomadas entre el 2017 y el 2023, como el exministro de Economía Sergio Massa y la exgobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner.

En una columna para “La Nación”, el periodista argentino Joaquín Morales Solá afirma que es claro que la homilía del lunes de García Cuerva no le gustó ni a Milei ni a sus seguidores.

“Aunque el presidente fue mesurado en su respuesta a García Cuerva (solo calificó de ‘exagerados’ algunos párrafos de la epístola del arzobispo), su voceros más fidedignos llegaron hasta la ofensa y la descalificación del jefe religioso. Deberían haber agradecido: García Cuerva no hizo ninguna alusión a la corrupción de la dirigencia política en un momento en el que se ventilan notables hechos de deshonestidad en la función pública, pasados y presente, en la Justicia”, señaló.

Trayectoria

Nacido en Río Gallegos en 1968, el religioso ingresó en 1986 a la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, mientras era misionero en barrios populares. Interrumpió sus estudios para ingresar al seminario y, una vez ordenado sacerdote, los retomó. Se graduó en la Universidad Católica de Salta en el 2009.

Monseñor Jorge García Cuerva, Arzobispo de Buenos Aires, dirige una misa por la curación del papa Francisco en la Plaza de la Constitución, en Buenos Aires, el 24 de febrero de 2025. (Foto de Luis ROBAYO / AFP) / LUIS ROBAYO

“A partir del magisterio social del pontificado de Francisco, monseñor García Cuerva desarrolló estudios y misiones pastorales sobre la inequidad y la pobreza, la realidad carcelaria, la justicia restaurativa, y el compromiso social y los centros barriales como respuesta a la problemática de los jóvenes vulnerables”, dice “La Nación”.

Antes de ser nombrado arzobispo de Buenos Aires por el papa Francisco el 26 de mayo de 2023, García Cuerva se desempeñó como obispo auxiliar de Lomas de Zamora y luego como obispo de Río Gallegos. Su línea pastoral siempre estuvo muy relacionada con la del papa Francisco.

El religioso ya se había pronunciado en el pasado de forma indirecta contra el gobierno. En octubre del 2025, habló de la crisis de los jubilados y discapacitados.

“Hay muchos hermanos en nuestro país que ya no tienen fuerza para seguir, que no encuentran sentido al camino de sus vidas y han detenido su marcha. Les pesa demasiado la pobreza, las consecuencias del narco, las enfermedades, la soledad. Por ellos también peregrinamos, los traemos en la mochila del alma, porque no queremos ser un pueblo indiferente”, señaló en una misa realizada después de una peregrinación a Luján

García Cuerva también ha sido cuestionado en el pasado por su relación con sectores del peronismo. “La Nación” señala que en el 2023, tras su designación como arzobispo de Buenos Aires, circularon imágenes y videos en los que aparecía junto a Massa y dirigentes del Frente de Todos.

“También se viralizó una homilía pronunciada en 2016 en la parroquia de La Cava, donde mencionaba ‘volver siempre a la primera fuente, al primer amor’ al hablar ante militantes peronistas”, dice el medio.

Años atrás también criticó al gobierno de Alberto Fernández luego de una derrota electoral del peronismo en el 2021. “Cuando no podíamos reunirnos, ni vacunar a nuestros abuelos, ellos estaban vacunados y se encontraban”, dijo el entonces obispo de Río Gallegos.