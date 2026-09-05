Hasta el lunes 17 de agosto Fernando Cerimedo era un periodista y consultor político argentino básicamente conocido solamente entre la gente que sigue de cerca las campañas electorales y las pugnas políticas feroces que se dan cada vez con más frecuencia en las redes sociales, con operaciones de desinformación incluidas, claro está.

Pero aquel día, en la ciudad boliviana de Santa Cruz la abogada y operadora política Nadia Beller sufrió un atentado contra su vida, del cual no salió ilesa pero felizmente sí con vida. Atacantes vestidos de repartidores de comida le dispararon tres veces en las inmediaciones de un hotel.

“Claramente él quería deshacerse de mí”, denunció la mujer desde la clínica a la que fue llevada. Él no era otro que Cerimedo, su expareja sentimental.

No pasaron ni 24 horas del ataque cuando el consultor, de 45 años, fue detenido en el aeropuerto internacional Viru Viru, de la ciudad cruceña, cuando intentaba abordar un vuelo rumbo a Buenos Aires.

Desde entonces está bajo detención preventiva en el penal de Palmasola, el más grande del país altiplánico, imputado como presunto autor intelectual de tentativa de feminicidio.

El arresto hizo enfocar de inmediato la relación de Cerimedo con el mandatario boliviano Rodrigo Paz, pero no solo con él sino que empezó a correr como reguero de pólvora su cercanía con diversos líderes del espectro derechista en la región, ya fuera en las sombras o de manera más pública.

Incluso hasta nuestro país parecen haber llegado los tentáculos de su actividad. Tanto así que Keiko Fujimori salió a negar este miércoles 2 que el experto digital haya participado en la última campaña electoral y a remarcar que no tiene “relación personal ni laboral” con él, a pesar de que estuvo en la ceremonia en que juró como presidenta el 28 de julio, es decir, solo 20 días antes del ataque a Beller y su vertiginosa caída en desgracia.

Pero su huella, por ahora, está mucho más marcada en hasta cuatro o cinco países de nuestro vecindario.