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Resumen

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Por Francisco Sanz Gutiérrez

Hasta el lunes 17 de agosto Fernando Cerimedo era un periodista y consultor político argentino básicamente conocido solamente entre la gente que sigue de cerca las campañas electorales y las pugnas políticas feroces que se dan cada vez con más frecuencia en las redes sociales, con operaciones de desinformación incluidas, claro está.