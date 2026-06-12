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Resumen

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En 2026, el noreste mantiene la tendencia al alza y ha registrado un nuevo récord en el primer trimestre, con 219.063 extranjeros | Foto: Agencia EFE
En 2026, el noreste mantiene la tendencia al alza y ha registrado un nuevo récord en el primer trimestre, con 219.063 extranjeros | Foto: Agencia EFE
Por Agencia EFE

El noreste de Brasil, reconocido por sus playas paradisíacas de aguas cálidas y su rica cultura, vive una oleada de récords de turistas extranjeros, entre ellos los españoles, que han aprovechado una reciente mejoría de la conectividad aérea.