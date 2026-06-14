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Al menos 6 personas murieron este domingo en el accidente de 2 helicópteros, que colisionaron en el aire en Recreio dos Bandeirantes. Foto: Captura de video/@MundoEConflicto/X
Al menos 6 personas murieron este domingo en el accidente de 2 helicópteros, que colisionaron en el aire en Recreio dos Bandeirantes. Foto: Captura de video/@MundoEConflicto/X
Por Agencia EFE

La colisión de dos helicópteros la mañana de este domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro (Brasil), deja un saldo de al menos seis personas fallecidas, según informaron fuentes oficiales.

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