El papa León XIV continúa su viaje por Argentina y esta vez se espera que 800 mil personas ingresen a la misa del Santo Padre que realizará en el Monumento a los Españoles de Buenos Aires. Además, se instalaron más de 700 carpas donde 70 70 ministros de la iglesia entreguen la hostia durante la comunión.

Juan Pablo León, enviado especial de El Comercio, indicó que hay una gran expectativa para este evento litúrgico. A pocos minutos del inicio, periodistas de diversas partes van llegando para cubrir la misa.

El papa León XIV saluda a los fieles durante una santa misa en el parque París-Londres, en Paysandú, a 375 km al noroeste de Montevideo, Uruguay, el 7 de noviembre de 2026. (Tiziana FABI / AFP) / TIZIANA FABI

“Se espera la llega de un millón y medio de personas. Las puertas se abrieron a la medianoche de hoy”, precisó.

#EnVivo | Juan Pablo León, enviado especial de El Comercio y América Multimedia, informó que 800 mil personas habían registrado su ingreso a la misa del papa León XIV en el Monumento a los Españoles de Buenos Aires. Además, señaló que se instalaron más de 700 carpas para distribuir la eucaristía entre los asistentes. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/UoNH9JIiPt — Canal N (@canalN_) November 9, 2026

Para la misa, el Gobierno de Argentina confirmó que será transmitida por cadena nacional. Por otro lado, canales como El Trece, TN, Canal Orbe 21, Canal 9 y Canal 5TV también confirmaron que realizarán una cobertura periodística durante los cuatro días que el Santo Padre se encuentra en Argentina.

Antes de la misa, el pontífice sostuvo una reunión privada de 40 minutos con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

El papa León recibe dulce peruano

Al iniciar su gira por Sudamérica, Juan Pablo le obsequió al pontífice unas fotos de mediados de los años 80, cuando iniciaba su misión pastoral en el Perú, en la ciudad peruana de Chulucanas, donde logró hacer grandes amistades.

Finalmente, el periodista le entregó al papa un King-Kong, tradicional dulce lambayecano que el Santo Padre recibió con mucha alegría.