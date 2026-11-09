Fieles católicos esperan a que el Papa León XIV celebre la misa en el Monumento a los Españoles en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, el 9 de noviembre de 2026. (Foto de Tiziana FABI / AFP)
Fieles católicos esperan a que el Papa León XIV celebre la misa en el Monumento a los Españoles en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, el 9 de noviembre de 2026. (Foto de Tiziana FABI / AFP)
Por Redacción EC

El papa León XIV continúa su viaje por Argentina y esta vez se espera que 800 mil personas ingresen a la misa del Santo Padre que realizará en el Monumento a los Españoles de Buenos Aires. Además, se instalaron más de 700 carpas donde 70 70 ministros de la iglesia entreguen la hostia durante la comunión.

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