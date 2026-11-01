icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía del 20 de octubre de 2026 del desierto florido en el Parque Nacional Llanos de Challe en Vallenar, región de Atacama (Chile). El desierto de Atacama, ubicado en el norte de Chile y considerado uno de los lugares más secos del mundo, es desde hace semanas una deslumbrante alfombra de flores silvestres de color fucsia, gracias a las fuertes lluvias caídas durante los meses de invierno en el hemisferio sur. Foto: EFE/ Sebastián Silva
Fotografía del 20 de octubre de 2026 del desierto florido en el Parque Nacional Llanos de Challe en Vallenar, región de Atacama (Chile). El desierto de Atacama, ubicado en el norte de Chile y considerado uno de los lugares más secos del mundo, es desde hace semanas una deslumbrante alfombra de flores silvestres de color fucsia, gracias a las fuertes lluvias caídas durante los meses de invierno en el hemisferio sur. Foto: EFE/ Sebastián Silva
/ SEBASTIÁN SILVA
Por Agencia EFE

El desierto de Atacama, ubicado en el norte de Chile y considerado uno de los lugares más secos del mundo, es desde hace semanas una deslumbrante alfombra de flores silvestres de color fucsia, gracias a las fuertes lluvias caídas durante los meses de invierno en el hemisferio sur.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?