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Resumen

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El último 8 de marzo, Javier Milei inició su viaje oficial en Nueva York con una probada cábala: visitando la tumba del Rebe de Lubavitch. Era la cuarta vez que acudía al mausoleo del rabino desde que llegara ahí en julio del 2023 –meses antes de las elecciones presidenciales– por una bendición.

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