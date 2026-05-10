La comitiva que lo acompañó en la reciente ocasión fue más numerosa. Además de las habituales presencias de su hermana Karina Milei, quien oficia como secretaria general de la Presidencia, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se sumó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Una rutinaria fotografía de Radio Jai –medio de la comunidad judía que cubre las visitas al lugar– no pasó desapercibida en Argentina. El registro mostró que Adorni caminaba por este templo de la Gran Manzana acompañado de su esposa Bettina Angeletti.

¿Qué hacía esta mujer en una comitiva oficial? ¿Por qué había subido al avión presidencial? Fueron algunas de las primeras preguntas que aparecieron. A los pocos días, se conoció que la pareja y sus hijos habían viajado, en febrero de este año, en un vuelo privado a Punta del Este. Este tour fue pagado por Marcelo Grandío, un periodista que trabaja para la TV Pública, la señal estatal que está bajo la órbita del mismo Adorni.

Las interrogantes aumentaron y la prensa puso foco en el patrimonio del primer ministro y el manejo de los recursos públicos. Desde ese momento el hilo no dejó de correr. En estos dos meses, como si fuera una serie episódica, fueron apareciendo inmuebles no declarados y adquiridos con valores dudosos, pagos cuantiosos por remodelaciones hechos en efectivo para evitar trazabilidad, y más viajes de lujo a lugares como Aruba y Bariloche.

Según la Justicia, que investiga un presunto enriquecimiento ilícito, se ha detectado que los movimientos en revisión ya superan los 800.000 dólares, un monto que no coincidirían con sus ingresos declarados previos ni con su salario público. Hasta diciembre del 2025, Adorni fue vocero presidencial y su sueldo no superaba los tres millones de pesos (1.800 dólares).

La atención al Caso Adorni ha sido fuerte debido al alto perfil del funcionario en la administración libertaria.

“Está en el imaginario como el vocero de Milei, como la persona que mejor supo expresar la idea que llevó a Milei al poder: la idea de la lucha contra los privilegiados, la defensa del ajuste de las cuentas. Es una figura simbólica, probablemente el funcionario libertario más conocido por el público”, menciona Martín Rodríguez Yebra, secretario de Redacción del diario “La Nación”.

GASTO ELEVADO 100.000 dólares gastó Adorni en poco más de un año, según testigos que han declarado en la fiscalía. La cifra contrasta con sus últimos ahorros declarados: US$42.500.

Pese a que Adorni ha estado en el ojo de la tormenta durante largas semanas, el presidente ha mostrado un respaldo incondicional por su ministro. Como muestra de ello, lo acompañó –junto con todo el Gabinete– a presentar el informe de su gestión en el Congreso.

Milei y funcionarios del gobierno, entre ellos su hermana Karina, acompañaron a Adorni a presentar el informe de su gestión en el Congreso a fines de abril. (Foto: LA NACION / GDA) / Soledad Aznarez/ LA NACION

“Adorni es de máxima confianza de Karina, y ella tiene la idea de que, si lo sacan, entonces el próximo paso es que van a desestabilizarla directamente. Tiene a Adorni como un escudo”, describe Gabriela Pepe, periodista de “Letra P”, que cubre la interna oficialista.

Alarmas encendidas

El costo político ya se habría producido. La consultora Zubán Córdoba reportó que el 71% del público encuestado consideraba que el jefe de Gabinete debía renunciar. Asimismo, Atlas Intel midió que la aprobación de la gestión presidencial disminuyó a 33%, la más baja desde el inicio del gobierno.

“A esta altura, cabe preguntarse si tiene arreglo la situación; es decir, si echando a Adorni, el gobierno de alguna forma puede recomponer la relación con la sociedad”, dice Pepe.

Las investigaciones alrededor del ministro coordinador se dan en un complicado momento económico, con una caída del consumo masivo, problemas salariales y dificultades para la reducción inflacionaria. “Se empieza a percibir un descontento por la situación económica y un caso como este, que daña el relato moral del gobierno, hace que sea todavía más delicada la situación”, asegura Rodríguez Yebra.

Las escuetas respuestas de Adorni frente a las acusaciones no han contribuido a zanjar el tema. La defensa del funcionario argumenta que buena parte de su patrimonio proviene de una herencia del padre, fallecido en el 2002.

En sus recientes apariciones públicas, Adorni ha evitado dar mayores explicaciones para “no obstruir la investigación judicial”. Refiere que en ese fuero es donde “hablará mucho”.

Quien sí ha sido más enfático es el propio presidente. En una última entrevista con La Nación +, Milei refirió que no está dispuesto a “ejecutar a un hombre honesto” que es víctima de una “carnicería mediática”.

En ese sentido, las denuncias y hallazgos alrededor del ministro han tensionado aún más la friccionada relación del gobierno con la prensa. Para mostrar su rechazo al tratamiento del tema, Milei ha denunciado que el “95% de los periodistas son corruptos y que arruinan vidas”.

“Este caso puso muy nervioso al presidente y lo llevó a límites hasta ahora desconocidos. Prácticamente todos los días emite mensajes muy agresivos e insultos contra el periodismo”, cuenta Rodríguez Yebra.

Desde hace dos meses, cuando subió al avión presidencial a Adorni y su esposa rumbo a Nueva York, el mandatario ve en las portadas de diarios, portales y noticieros a su jefe de Gabinete. Ante ello –en un juego de intercambio de roles–, el líder libertario pone el cuerpo para proteger al ministro y alza su voz contra quienes lo investigan. Aun cuando la opinión pública parece pedirle lo contrario.