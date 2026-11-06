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Resumen

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Personas participan en una manifestación en contra del Gobierno de Paraguay y la intervención de Ueno bank en Asunción, el 4 de noviembre del 2026. (EFE/ Juan Pablo Pino).
Personas participan en una manifestación en contra del Gobierno de Paraguay y la intervención de Ueno bank en Asunción, el 4 de noviembre del 2026. (EFE/ Juan Pablo Pino).
Por Milagros Asto Sánchez

La crisis desatada en Paraguay tras la intervención de Ueno Bank, que dejó a millones de ciudadanos sin acceso a sus ahorros, obligó al presidente Santiago Peña a renunciar al mediodía al máximo cargo del país. Una decisión que fue rechazada horas después por el Congreso, que decidió someterlo a un juicio político por su papel en el escándalo. Mientras tanto, el enojo ciudadano crece en las calles.

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