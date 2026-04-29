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Personas asisten este martes a las honras fúnebres de las víctimas de la explosión de un cilindro bomba, en el Corregimiento de La Pedregosa en Cajibío (Colombia). Foto: EFE/ Ernesto Guzmán Jr.
Personas asisten este martes a las honras fúnebres de las víctimas de la explosión de un cilindro bomba, en el Corregimiento de La Pedregosa en Cajibío (Colombia). Foto: EFE/ Ernesto Guzmán Jr.
/ Ernesto Guzmán Jr.
Por Agencia AFP

Guerrilleros disidentes de las extintas FARC asumieron con “dolor” la autoría del atentado que, por un “error táctico”, causó 21 civiles muertos en Colombia el fin de semana, a poco más de un mes de las elecciones presidenciales.

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