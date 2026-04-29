Guerrilleros disidentes de las extintas FARC asumieron con “dolor” la autoría del atentado que, por un “error táctico”, causó 21 civiles muertos en Colombia el fin de semana, a poco más de un mes de las elecciones presidenciales.

El Estado Mayor Central (EMC), la principal de miembros de las FARC que no firmaron el acuerdo de paz de 2016, aseguró la noche del martes en un comunicado que el hecho ocurrió en medio de combates con el ejército y se debió a “errores” en sus maniobras militares.

“Con profundo dolor debemos asumir la responsabilidad política por este error táctico, que no tiene justificación alguna”, señala el texto.

Explosivos activados por los rebeldes el sábado en una carretera del departamento del Cauca (suroeste) también causaron 56 heridos.

Se trata del ataque guerrillero más violento contra civiles en dos décadas, y que se produjo a poco más de un mes de la primera vuelta de las presidenciales del 31 de mayo en las que el candidato de la izquierda gobernante es favorito.

Una fuente del ejército dijo a la AFP que los guerrilleros habían instalado un puesto de control en la carretera para tender una emboscada a militares.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que se trata de una represalia tras la presión militar, luego de las fallidas negociaciones de paz entre el presidente Gustavo Petro e Iván Mordisco, líder del EMC y el guerrillero más buscado del país.

Varias personas permanecen en el lugar de la explosión tras un atentado con bomba en El Túnel, en la carretera Popayán-Cali, en Cajibio, departamento del Cauca, Colombia, el 25 de abril de 2026. / JOAQUIN SARMIENTO

El principal responsable del atentado, alias “Mi Pez”, fue capturado el martes.

El mandatario aseguró que el atentado buscaba “sabotear las elecciones” en las que la izquierda busca conservar el poder tras llegar a la presidencia por primera vez en 2022.

Iván Cepeda, candidato del partido de Petro, es favorito en las encuestas para los comicios, en los que enfrenta al abogado derechista Abelardo de la Espriella y a la opositora Paloma Valencia.

La senadora propuso recientemente como su ministro de Defensa al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), que durante su gobierno diezmó a las guerrillas con una fuerte arremetida de la mano de Estados Unidos.