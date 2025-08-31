Gisella López Lenci
Gisella López Lenci

El fracaso de la estrategia de Petro: el anhelo de la paz se sigue esfumando en Colombia
El fracaso de la estrategia de Petro: el anhelo de la paz se sigue esfumando en Colombia

El fracaso de la estrategia de Petro: el anhelo de la paz se sigue esfumando en Colombia

El pasado 21 de agosto, los colombianos parecían revivir la pesadilla de los años 90 y 2000 cuando el terrorismo y el narcotráfico, camuflado de guerrilla revolucionaria, tuvo al Estado contra las cuerdas. Cali, la tercera ciudad del país, fue escenario de un atentado que costó la vida de siete personas, todos civiles, y dejó más de 70 heridos. Ese mismo día, un helicóptero de la policía en Antioquia fue derribado causando la muerte de 13 uniformados.

