América Latina, la región más desigual del mundo, con paradojas y muchísimo potencial, deja un año retador y con varios asuntos pendientes para el 2022, donde la palabra clave es la incertidumbre.

En algún momento la zona más afectada por la pandemia del coronavirus, pero que ahora tiene uno de los mejores índices de vacunación, afronta con cautela el 2022, un año donde habrá elecciones claves y donde la economía, golpeada ahora por ómicron, continuará esquiva su proceso de recuperación.

“Hay una incertidumbre muy alta”, señala Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano. “Si la pandemia pasa, ¿qué queda en América Latina? Pues un estancamiento económico muy notable, se dice que con suerte en el 2022 se llegará al 3% de crecimiento para toda la región, lo cual es muy poco”, agrega a El Comercio. “Y el otro problema es el político, pues la democracia no va bien”.

Ambulantes en Mesa Redonda, en el centro de Lima. Analistas esperan un crecimiento limitado de la economía en América Latina (Foto: Violeta Ayasta / GEC)

Para el analista, el 2022 seguiría el camino del 2021 en cuanto al rechazo de mandatarios en ejercicio, lo que se verá reflejado en las elecciones que se darán en algunos países, como Brasil y Colombia. “Con las complicadas condiciones económicas y sociales, hay un terreno fértil para respuestas más populistas. El mensaje ‘antiestablishment’ tiene cada vez más fuerza entre muchos latinoamericanos”, explica Shifter.

Y, nuevamente, el COVID-19 seguirá tomando las riendas de nuestro destino, como viene ocurriendo desde hace dos años. Así lo considera Silvana Amaya, analista senior de la consultora Control Risks. “Muchos ya hablaban de la pospandemia, pero creo que las nuevas variantes nos hacen reflexionar un poco sobre esto, y realmente seguimos en pandemia. No hubo un retorno a la vieja normalidad ni tampoco hubo nueva normalidad, sino ha sido la llegada de un mundo en transición. Esto supone no solamente riesgos para la recuperación económica sino también para la inestabilidad política en nuestros países”.

Colombia y Brasil y el viraje a la izquierda

En este 2022 habrá dos elecciones claves en Sudamérica. Colombia y Brasil elegirán nuevo presidente, y los resultados podrían tornar más rojo el mapa del subcontinente.

En mayo, los colombianos buscarán el reemplazo del impopular derechista Iván Duque, y las opciones más claras podrían estar entre Gustavo Petro, de izquierda, o Sergio Fajardo, que se perfila como el candidato de la coalición de centroizquierda.

El líder izquierdista Gustavo Petro intentará de nuevo la presidencia de Colombia. (Foto: LUIS ROBAYO / AFP).

En Brasil, entre tanto, la pugna está casi cantada entre el presidente Jair Bolsonaro y su archirrival, el exmandatario de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva. El líder de ultraderecha tiene una base electoral muy fiel y movilizada que representa poco más del 20% del electorado, pero que, por ahora, no sería suficiente para derrotar a Lula, que salió de prisión el 2021. Ambos, no obstante, tienen un altísimo antivoto.

De ganar Petro en Colombia y Lula en Brasil, la izquierda se fortalecería en Sudamérica, con solo Ecuador y Uruguay bajo liderazgos conservadores.

“El centro tiene muchas opciones de llegar a segunda vuelta. En Colombia, a diferencia de la mayoría de los países de América Latina, no ha gobernado nunca la izquierda pues se le vincula de manera muy fuerte con las guerrillas. Sí es mucho menos probable que la derecha llegue a la presidencia debido a que el país -tras la presidencia de Duque- está cansado y ha pasado una etapa muy fuerte de protesta social”, añade Amaya.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha sido el blanco de duras críticas por la destrucción de la Amazonía durante su gestión. (Foto: Sergio LIMA / AFP)

Shifter, no obstante, prefiere matizar las etiquetas de izquierda y derecha en la región: “Es más probable que gane Lula en Brasil a que gane Petro en Colombia, pero eso no quiere decir que América Latina esté moviéndose efectivamente hacia la izquierda. En esos países hay un rechazo del gobierno en ejercicio. Duque, por ejemplo, tiene un bajo nivel de apoyo y Bolsonaro también, sobre todo por el mal manejo de la pandemia. Mucha gente no tiene entusiasmo de que regrese Lula, pero votarían por él porque tiene más posibilidades de derrotar a Bolsonaro. Entonces hay que matizar estas situaciones en cada país”.

Desde México, la analista internacional Aribel Contreras considera que el viraje a la izquierda es resultado del hartazgo y la inequidad en la distribución de la riqueza. “Cada vez hay más pobres, y la pandemia afectó mucho al sector empresarial y generó más desempleo. No obstante, también es el resultado de una tergiversación de lo que supone el modelo neoliberal”.

Para Contreras, los gobiernos de izquierda le echan la culpa al neoliberalismo por el aumento de la pobreza. “La razón por la que hay más pobres es porque hay más corrupción, porque vemos más populistas que abusan de las carencias en la base electoral mayoritaria, y porque cada vez hay mandatarios menos preparados en los cargos”.

El estreno de Boric

Si hablamos de izquierda, la reciente elección de Gabriel Boric en Chile está elevando la expectativa sobre lo que pasará en el país tras uno de los comicios más polarizados que recuerde su historia.

El presidente electo de Chile, Gabriel Boric (derecha), estrecha la mano del mandatario Sebastián Piñera, durante una reunión en el palacio presidencial de La Moneda, el 20 de diciembre de 2021. (Foto: AFP).

“Muchos de los analistas concordamos en que hay incertidumbre pues no está muy claro cómo será el gobierno de Boric. Y la pregunta más importante es qué rol va a asumir dentro de su gobierno, pues el Boric de antes de la primera vuelta mostró una tendencia mucho más a la izquierda, mientras que hubo un cambio hacia la segunda vuelta, cuando se acercó a la centroizquierda. Además, él no controla el Congreso”, precisa Amaya, para quien lo fundamental será conocer al titular del Ministerio de Economía. “Esto va a ser clave pues Chile venía con una recuperación económica importante, pero se va a desacelerar. La elección de su ministro de Hacienda va a definir qué manejo le dará Boric a su gobierno”.

“Yo creo que Boric sabe perfectamente que para implementar su agenda de reformas de fondo va a necesitar superar diferencias y tratar de buscar coaliciones y alianzas, porque no tiene suficiente apoyo en el Congreso, entonces para gobernar necesita construir consensos”, explica Shifter, quien recuerda que el país del sur tiene una historia de concertaciones políticas, pero se ha polarizado recientemente, sobre todo con el surgimiento de la candidatura de José Antonio Kast. “La prueba para Boric es si tiene la capacidad de superar esa polarización”, añade.

Justamente, la polarización de nuestras sociedades ha hecho que los extremos se hayan afianzado y que los líderes de ultraderecha y ultraizquierda movilicen a su base electoral diciéndoles lo que quieren escuchar.

Aribel Contreras lo resume así: “El mundo -y no solo América Latina- está tan polarizado que pareciera que no hay tonos grises, ya no existe la mesura de un término medio. La democracia se está fracturando y es la autarquía la que está gobernando. El escenario no es muy esperanzador para el 2022″.

¿Y Maduro?

La pregunta de todos los años es si, finalmente, Nicolás Maduro saldrá por la puerta falsa del Palacio de Miraflores. La respuesta, sin embargo, no es la que la mayoría de venezolanos espera. La fragmentación y falta de unidad de la oposición ha contribuido a un empoderamiento del mandatario, esto sumado a levísimas mejoras en los índices económicos en el país petrolero.

“La oposición venezolana perdió lo que se llama el ‘momentum’ y le será muy difícil recuperarlo. Maduro está bien parado, sobre todo después de las elecciones regionales donde se dio esta falsa imagen de participación democrática”, comenta Amaya.

El liderazgo del opositor venezolano Juan Guaidó se ha desplomado y no tiene el mismo arrastre que hace algunos años. Photographer: Carlos Becerra/Bloomberg

“Si hubiera elecciones libres, Maduro saldría derrotado. Pero la oposición está muy fraccionada, falta unidad y estrategia, y el liderazgo de Juan Guaidó ya se desplomó”, dice Shifter, quien puntualiza que, pese a todo, la producción de petróleo se ha ido restableciendo mientras Maduro continúa recibiendo apoyos de China, Rusia, Irán y Cuba.

La situación no será muy diferente en Nicaragua, donde Daniel Ortega se ha encargado de encarcelar a casi todos sus opositores u obligarlos al exilio. “Nicaragua es un estado policial y no hemos visto algo así en los últimos 30 años. Ortega ha mostrado hasta ahora que no va a responder a ninguna presión o sanción, y no veo señales de que esté dispuesto a negociar”, dice el analista estadounidense.

En este análisis no puede quedar fuera el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que en el año que pasó decidió introducir el ‘bitcoin’ de manera oficial en la economía del país centroamericano. “Tiene un estilo autoritario y populista, y ha aprovechado la enorme rabia y desencanto del pueblo salvadoreño hacia los políticos tradicionales. Se beneficia del descrédito y la corrupción de esos partidos”, comenta Shifter, quien apunta que el peligro de líderes como él es que aprovechan su popularidad para concentrar el poder, una práctica que se ha vuelto habitual en nuestra región.

