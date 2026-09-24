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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante una declaración en Barranquilla, Colombia, el 22 de septiembre de 2026. (Ricardo Maldonado Rozo / EFE)
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante una declaración en Barranquilla, Colombia, el 22 de septiembre de 2026. (Ricardo Maldonado Rozo / EFE)
/ Ricardo Maldonado Rozo
Por Agencia EFE

El Gobierno de Colombia, liderado por el ultraderechista Abelardo de la Espriella, anunció este jueves la ruptura de relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán, una medida vigente desde el pasado sábado, confirmó la Cancillería.

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