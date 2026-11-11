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Resumen

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El presidente de Argentina, Javier Milei, el canciller Pablo Quirno y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se retiran después de despedir al papa León XIV en el aeropuerto internacional de Ezeiza este miércoles, a las afueras de Buenos Aires. Foto: EFE/ Matías Martin Campaya
El presidente de Argentina, Javier Milei, el canciller Pablo Quirno y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se retiran después de despedir al papa León XIV en el aeropuerto internacional de Ezeiza este miércoles, a las afueras de Buenos Aires. Foto: EFE/ Matías Martin Campaya
Por Agencia EFE

El Gobierno del presidente de Argentina, el ultraliberal Javier Milei, reivindicó este miércoles su programa económico luego de que el papa León XIV recalcara en su visita al país la necesidad de que la economía esté al servicio del hombre y no al revés.

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