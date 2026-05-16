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El empresario colombiano Alex Saab (c) fue deportado de Venezuela hacia Estados Unidos. Foto: EFE/ Rayner Peña R.
El empresario colombiano Alex Saab (c) fue deportado de Venezuela hacia Estados Unidos. Foto: EFE/ Rayner Peña R.
Por Agencia EFE

El Gobierno de Venezuela deportó al exministro y empresario colombiano Alex Saab a Estados Unidos por la presunta comisión de delitos en dicho país, informó el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

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