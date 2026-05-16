El Gobierno de Venezuela deportó al exministro y empresario colombiano Alex Saab a Estados Unidos por la presunta comisión de delitos en dicho país, informó el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

“La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional”, señaló el SAIME en un comunicado publicado en Instagram.

Nicolás Maduro (der.) estrecha la mano del empresario colombiano Alex Saab a su llegada a la sede de la Asamblea Nacional para pronunciar su discurso sobre el estado de la nación, el 15 de enero de 2024. (Foto: Federico PARRA / AFP). / FEDERICO PARRA

Asimismo, indicó que el proceso de deportación se llevó a cabo este sábado “en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana”.

En marzo pasado, el diario The New York Times aseguró que la Administración de Donald Trump negociaba la extradición de Saab, aliado clave de Nicolás Maduro, quien regresó a Venezuela en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros durante el anterior Gobierno del demócrata Joe Biden.

Fiscales estadounidenses presentaron en enero pasado una acusación por corrupción contra Saab en Miami (Florida), poco después de que Estados Unidos atacara Venezuela y capturara a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para afrontar cargos por narcotráfico.

Según The New York Times, el nuevo Gobierno venezolano, encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, detuvo a Saab a principios de febrero a petición de Washington.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sonríe durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 14 de enero de 2026. (Juan BARRETO / AFP) / JUAN BARRETO

El empresario colombiano, que fue catalogado en 2020 como un diplomático por el Gobierno de Maduro, fue recibido en diciembre de 2023 como un héroe en Venezuela y designado en enero de 2024 por Maduro como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP).

Maduro dijo en ese entonces que desde ese cargo Saab traería inversiones al país petrolero.

En octubre de 2024, Saab fue designado ministro de Industria y Producción Nacional, cargo del que fue destituido por Delcy Rodríguez, que fusionó esa cartera de Estado con la de Comercio Nacional para crear una “nueva instancia” que encomendó al ministro Luis Antonio Villegas.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla junto al empresario colombiano Alex Saab a su llegada al Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 20 de diciembre de 2023. (Foto de Federico Parra / AFP) / FEDERICO PARRA

La decisión fue adoptada por la mandataria encargada dos semanas después del ataque de Estados Unidos a Caracas y tres regiones cercanas, que terminó con la captura del mandatario.

Saab, de 54 años y amigo personal de Maduro, lleva años acusado en Estados Unidos de haberse enriquecido de forma ilícita mediante contratos gubernamentales y de haber actuado como testaferro del líder chavista.