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Integrantes de las Fuerzas Militares de Ecuador custodian afuera de la cárcel El Inca en Quito. (EFE/ José Jácome).
Integrantes de las Fuerzas Militares de Ecuador custodian afuera de la cárcel El Inca en Quito. (EFE/ José Jácome).
/ José Jácome
Por Agencia EFE

Al menos ocho presos muertos y diez personas heridas dejaron este jueves sendos ataques registrados en dos de las principales cárceles de Ecuador, lo que rompe con un extendido periodo sin matanzas en las prisiones ecuatorianas tras las intervenciones carcelarias realizadas por el Gobierno del presidente Daniel Noboa.

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