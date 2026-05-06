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El expresidente boliviano Evo Morales se dirige a sus seguidores durante un mitin celebrado en el Estadio Hugo Chávez de Chímore, en el departamento de Cochabamba (Bolivia). Foto: David FLORES / AFP
El expresidente boliviano Evo Morales se dirige a sus seguidores durante un mitin celebrado en el Estadio Hugo Chávez de Chímore, en el departamento de Cochabamba (Bolivia). Foto: David FLORES / AFP
/ DAVID FLORES
Por Agencia EFE

Un tribunal boliviano fijó para el próximo lunes el inicio del juicio oral contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) por el delito de trata agravada de personas, por su presunta relación con una menor de edad con la que tuvo una hija en 2016, siendo gobernante, informaron fuentes judiciales.

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