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Resumen

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Abelardo de la Espriella fue el ganador de las elecciones presidenciales de Colombia por un estrecho margen de aproximadamente un punto porcentual. Su futuro mandato genera expectativa e interrogantes al tratarse de una figura sin experiencia política previa y con un viraje ideológico notable al reemplazar en el gobierno al izquierdista Gustavo Petro.

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