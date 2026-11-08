El papa León XIV animó este domingo a los uruguayos a que sigan esforzándose por transmitir la fe y les agradeció que lo hayan hecho hasta ahora, en un país altamente secularizado, durante la misa que celebró en Florida ante 50.000 fieles en el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país.

En el último día de su visita a Uruguay, el pontífice se trasladó al santuario de Nuestra Señora de los Treinta y Tres y recordó la historia de este grupo de hombres que, en 1825, mientras “luchaban por la libertad de esta tierra acudieron también a María para poner aquel comienzo bajo su protección”.

“Aquel gesto nos recuerda que tampoco la historia de los pueblos se comprende del todo cuando se prescinde de Dios. Así, desde una de las horas fundacionales de la patria, Uruguay quedó íntimamente ligado a una Madre”, señaló el pontífice estadounidenseperuano.

Una niña aplaude mientras el Papa León XIV celebra una misa en la Plaza Asamblea, frente a la Catedral Basílica y Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en Florida, Uruguay. (Foto de Tiziana FABI / AFP). / TIZIANA FABI

El papa León XIV saluda a los fieles que asistieron a una misa frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres este domingo, en Florida (Uruguay). EFE/ Gastón Britos

Pero destacó que “desde entonces han pasado distintas generaciones, han cambiado las circunstancias e incluso la relación de muchos uruguayos con la fe”, en referencia a este país laico, donde los católicos representan alrededor del 36 % de la población, mientras que el 29 % se considera agnóstico o ateo.

Entonces, el papa elogió que “en tantos hogares fueron otras mujeres las que conservaron la fe y la entregaron a sus hijos”.

“A todas esas mujeres quisiera hoy darles las gracias. Gracias por haber creído y por haber mantenido abierto en tantas familias un camino hacia Dios. Algunas pudieron hacerlo apoyadas en una tradición familiar que venía de lejos; otras tuvieron que sostener esa fe con mayor esfuerzo, quizá sin encontrar siempre comprensión o apoyo dentro de su propia casa”, subrayó.

Y lamentó que muchas de estas mujeres “enseñaron a rezar a sus hijos y hoy esos hijos ya no rezan. Iban juntos a misa y hace años que no entran en una iglesia. Hablaron a sus nietos de Dios y ahora no saben si aquellas palabras dejaron alguna huella. A veces se preguntan si hicieron algo mal o si todo aquello terminó perdiéndose”.

El papa agustino citó entonces a santa Mónica, la madre de san Agustín, “que también conoció ese dolor porque rezó durante años por un hijo que parecía cada vez más lejos de Dios y no dejó de confiar en la gracia”.

FLORIDA (URUGUAY), 08/11/2026.- El papa León XIV llega a la misa matutina que oficia este domingo, en la plaza frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en Florida (Uruguay). EFE/ Raúl Martínez / Raul Martinez

“Aunque sus seres queridos parezcan lejos de Dios, sigan poniéndolos ante Él”, los animó.

Mientras que a los padres y abuelos también les pidió que fueran ejemplo para los jóvenes, “que necesitan verlos rezar, acercarse a los sacramentos, tratar con respeto a sus esposas, pedir perdón y vivir con honradez, también cuando hacerlo exige sacrificios”. “Un hijo aprende mucho al ver que su padre puede arrodillarse delante de Dios sin sentirse menos hombre por ello”, indicó.

A los miembros de la Iglesia les instó a sostener a las familias en esta tarea, “ejerciendo con generosidad su paternidad y maternidad espiritual, acompañando a quienes vacilan y ayudando a muchos a reencontrar el camino de Dios”.

“No podemos esperar siempre a que quienes se han alejado regresen por sí solos. Uruguay: ¡hay que ponerse en camino! ¡Hay que entrar de nuevo en las casas, acercarse a las personas, escuchar sus preguntas y llevarles a Cristo!”, los invitó el papa.

El papa celebró misa en este santuario coincidiendo con la conmemoración de la festividad de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay.

León XIV entregó a la imagen una rosa de oro, un gesto tradicional de los pontífices en determinados santuarios marianos.

La talla, de origen guaraní, data del siglo XVIII y su vinculación con la historia nacional se remonta a 1825, cuando los protagonistas del proceso independentista y los integrantes de la Asamblea de la Florida acudieron a venerarla. La devoción popular terminó dándole el nombre de Virgen de los Treinta y Tres.

La celebración coincide también con la peregrinación nacional al santuario, que la Iglesia católica uruguaya organiza tradicionalmente el segundo domingo de noviembre.

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