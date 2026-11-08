Resumen

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El papa León XIV saluda a la multitud que lo aclama a su llegada en el papamóvil para celebrar la Santa Misa frente a la Catedral Basílica y Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en Florida, Uruguay. (Foto de Dante Fernández / AFP).
El papa León XIV saluda a la multitud que lo aclama a su llegada en el papamóvil para celebrar la Santa Misa frente a la Catedral Basílica y Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en Florida, Uruguay. (Foto de Dante Fernández / AFP).
/ DANTE FERNANDEZ
Por Agencia EFE

El papa León XIV animó este domingo a los uruguayos a que sigan esforzándose por transmitir la fe y les agradeció que lo hayan hecho hasta ahora, en un país altamente secularizado, durante la misa que celebró en Florida ante 50.000 fieles en el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país.

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