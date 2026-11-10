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El papa León XIV saluda desde el balcón del Arzobispado este martes, en el mismo lugar que lo hizo Juan Pablo II en su última visita en 1987 a Córdoba (Argentina). Foto: EFE/ EFE/ Dicastero Per La Comunicazione Vaticano
El papa León XIV saluda desde el balcón del Arzobispado este martes, en el mismo lugar que lo hizo Juan Pablo II en su última visita en 1987 a Córdoba (Argentina). Foto: EFE/ EFE/ Dicastero Per La Comunicazione Vaticano
Por Agencia EFE

El papa León XIV bendijo este martes desde el balcón del Arzobispado a los habitantes de la ciudad argentina de Córdoba e interpeló a los jóvenes, en uno de los actos más esperados de su visita a este país, ya que salió en el mismo lugar que lo hizo Juan Pablo II en su última visita a esta ciudad, en 1987.

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