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El papa León XIV bendice a feligreses al finalizar la misa matutina este domingo, en la plaza frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en Florida (Uruguay). Foto: EFE/ Raúl Martínez
El papa León XIV bendice a feligreses al finalizar la misa matutina este domingo, en la plaza frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en Florida (Uruguay). Foto: EFE/ Raúl Martínez
Por Agencia EFE

El papa León XIV agradeció este domingo al pueblo uruguayo la acogida durante su visita y se despidió del país pidiendo que Dios “los guíe por sendas de unidad y de paz”, al final de la misa que celebró en Florida ante cerca 50.000 personas en el santuario de Nuestra Señora de Los Treinta Tres.

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