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Fieles se congregan durante la eucaristía celebrada por el papa León XIV este martes en Córdoba (Argentina). Foto: EFE/ Sebastiao Moreira
Fieles se congregan durante la eucaristía celebrada por el papa León XIV este martes en Córdoba (Argentina). Foto: EFE/ Sebastiao Moreira
Por Agencia EFE

El papa León XIV congregó este martes a 650.000 fieles en la misa que celebró en la pista de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en Córdoba, a 700 kilómetros de Buenos Aires, informó el Vaticano citando a fuentes de los organizadores.

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