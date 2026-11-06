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El papa León XIV saluda mientras aborda su avión rumbo a Montevideo para una visita de 12 días a Uruguay, Argentina y el Perú, en el aeropuerto Fiumicino de Roma, el 6 de noviembre de 2026. (Foto de Filippo MONTEFORTE / AFP).
El papa León XIV saluda mientras aborda su avión rumbo a Montevideo para una visita de 12 días a Uruguay, Argentina y el Perú, en el aeropuerto Fiumicino de Roma, el 6 de noviembre de 2026. (Foto de Filippo MONTEFORTE / AFP).
/ FILIPPO MONTEFORTE
Por Agencia AFP

El papa León XIV emprendió este viernes una gira de 12 días por Sudamérica, en un emotivo reencuentro con un continente que marcó profundamente su vocación sacerdotal, apenas unas semanas después de haber sido operado de un pulmón. El pontífice, de 71 años, visitará Uruguay, Argentina y el Perú en uno de los viajes internacionales más intensos realizados por un Papa en las últimas décadas.

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