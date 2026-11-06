El papa León XIV inició el viernes una gira cargada de emoción por Sudamérica, la región que contribuyó a forjar su sacerdocio, apenas tres semanas después de someterse a una operación de cáncer de pulmón.

El líder de la Iglesia católica, de 71 años, llegó a Uruguay y luego visitará Argentina y Perú durante 12 días, en uno de los viajes internacionales papales más intensos de las últimas décadas.

“Estoy muy contento de estar aquí”, dijo Leo a los periodistas a bordo de su avión, entre ellos la AFP, antes de aterrizar en Montevideo. Su misión, aseguró, es llevar a estos países un “mensaje de esperanza en el mundo de hoy”.

El líder de los 1.400 millones de católicos del mundo afirmó que se encuentra “bastante en forma” tras la operación.

“Sé que algunas personas dudaban de que este viaje se llevara a cabo”, dijo. “Yo no tuve ninguna duda y estaba convencido de que este viaje tenía que seguir adelante”.

Los médicos le han dado luz verde para viajar, y el Vaticano señaló que no eran necesarias medidas médicas especiales más allá de la atención estándar en los viajes papales.

Cuando le preguntaron cómo había logrado recuperarse un tiempo para el viaje, respondió: “Fe en Dios, buenos médicos y una vida sana”.

“Uno de mis muchos hogares”

El primer papa nacido en Estados Unidos, que se ha enfrentado varias veces con el presidente estadounidense Donald Trump por la guerra en Medio Oriente, habló también sobre el voto en las elecciones legislativas de medio mandato esta semana en su país.

Su voto por correo hizo historia: todo indica que fue el primer papá que ha votado en una elección política.

El papa León XIV saluda al descender de un avión de ITA Airways a su llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco en Ciudad de la Costa, cerca de Montevideo, el 6 de noviembre de 2026, al inicio de su visita a Uruguay. Foto: AFP / TIZIANA FABI

“Estoy orgulloso de ser estadounidense y de ejercer el derecho” al voto, dijo.

El papa posee la ciudadanía peruana además de la estadounidense y pasó casi dos décadas en Perú como misionero, donde forjó un profundo vínculo con el continente.

Se refirió a Perú como “uno de mis muchos hogares” en sus declaraciones del viernes y dijo que espera con ilusión ver “cosas antiguas, cosas nuevas y sobre todo a la gente” allí.

Leo comienza su viaje en Uruguay, el país más laico de América Latina —y uno de los más ricos—, donde se ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad, con unos 5.000 policías y 1.000 militares.

Recorrerá en automóvil la larga rambla de Montevideo frente al río de la Plata en un papamóvil hecho a medida, antes de reunirse con el presidente de izquierda Yamandú Orsi y recibir las llaves de la ciudad.

El cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, dijo a la AFP que hay “un interés generalizado en la visita del papa que va mucho más allá de los confines de la Iglesia católica”, y que las entradas para las misas en las dos ciudades del interior del país que visitará el fin de semana, Paysandú y Florida, se agotaron rápidamente.

La nación liberal está en desacuerdo con la Iglesia en cuestiones como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto y la eutanasia —legalizada el año pasado—, y se espera que Leo haga un llamado a proteger la vida y los valores de la familia tradicional.

Uruguay tiene la tasa de suicidios más alta de América Latina y el papa podría hablar de salud mental, especialmente cuando visita el barrio Casavalle de Montevideo, conocido por sus elevados niveles de pobreza y violencia extrema.

“Simbolismo y emoción”

El papa viajará el domingo a Argentina, la patria de su predecesor, Francisco, quien engañó a muchos argentinos al no regresar de visita durante su pontificado.

El viaje de Leo es visto como una especie de doble regreso a casa, explicó a AFP el experto vaticanista radicado en Estados Unidos Christopher White.

El presidente de Uruguay, Yamandu Orsi (centro, derecha), da la bienvenida al papa León XIV a su llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Ciudad de la Costa, cerca de Montevideo, el 6 de noviembre de 2026, al inicio de su visita a Uruguay. Foto: AFP / RODRIGO ARANGUA

“El primer papa latinoamericano de la historia, Francisco, nunca volvió a su país natal. Leo, ciudadano peruano, ahora recoge ese manto y ese legado”, dijo White, autor de un libro sobre el papa Leo.

El viernes, el papá dijo que iba a visitar Argentina “con gran alegría”, y añadió que era el país al que Francisco “no logró ir”.

El viaje por Sudamérica culmina en Perú, donde su llegada el miércoles será “un momento lleno de simbolismo y emoción”, afirmó León XIV.

Perú está atrapado en una fiebre papal. En Lima, los vendedores ofrecen camisetas y rosarios con su imagen, mientras que en las panaderías se vende pan Leo. Reclusas de una prisión femenina elaboran muñecos a su semana.

TE PUEDE INTERESAR: El papa León XIV llega a Uruguay para comenzar su gira por Latinoamérica

También se ha erigido una imponente estatua de Leo de 14 metros en la ciudad portuaria del Callao, que el papá tiene previsto visitar.

El viaje lo llevará en el mismo día a la antigua capital inca de Cusco a 3.400 metros de altura ya Pucallpa, en la selva amazónica.

Pero el papa también retomará su antigua vida como Robert Francis Prevost al cenar con sacerdotes de su antigua diócesis de Chiclayo, en la costa norte de Perú, o cuando haga una visita privada a una capilla que ayudó a reconstruir.