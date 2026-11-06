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El papa León XIV llega al Aeropuerto Internacional de Carrasco en Ciudad de la Costa, cerca de Montevideo, el 6 de noviembre de 2026, al inicio de su visita a Uruguay. Foto: AFP
El papa León XIV llega al Aeropuerto Internacional de Carrasco en Ciudad de la Costa, cerca de Montevideo, el 6 de noviembre de 2026, al inicio de su visita a Uruguay. Foto: AFP
/ TIZIANA FABI
Por Agencia AFP

El papa León XIV inició el viernes una gira cargada de emoción por Sudamérica, la región que contribuyó a forjar su sacerdocio, apenas tres semanas después de someterse a una operación de cáncer de pulmón.

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