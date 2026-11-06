Resumen

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El papa León XIV sale del avión a su llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco este viernes en Carrasco (Uruguay). Foto: EFE/ Raúl Martínez
El papa León XIV sale del avión a su llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco este viernes en Carrasco (Uruguay). Foto: EFE/ Raúl Martínez
/ Raúl Martínez
Por Agencia AFP

El papa León XIV llegó este viernes a Montevideo para comenzar una gira de 12 días por Sudamérica, y dijo que se encontraba “bastante en forma” tras la operación de cáncer de pulmón a la que fue sometida el mes pasado.

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