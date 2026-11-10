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Resumen

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El Papa León XIV celebra misa en la Escuela de Aviación Militar ubicada en las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aeronaves (FAdeA) en Córdoba, Argentina, el 10 de noviembre de 2026. (Foto de Tiziana FABI / AFP).
El Papa León XIV celebra misa en la Escuela de Aviación Militar ubicada en las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aeronaves (FAdeA) en Córdoba, Argentina, el 10 de noviembre de 2026. (Foto de Tiziana FABI / AFP).
/ TIZIANA FABI
Por Agencia EFE

El papa León XIV celebró este martes una misa ante cientos de miles de fieles en Córdoba, en el centro de Argentina, en la pista de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde invitó a los argentinos a que den ejemplo con su vida: ¡Vayan y sean santos!.

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