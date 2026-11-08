El papa León XIV saluda a los fieles durante una santa misa en el parque París-Londres, en Paysandú, a 375 km al noroeste de Montevideo, Uruguay, el 7 de noviembre de 2026. (Tiziana FABI / AFP)
El papa León XIV saluda a los fieles durante una santa misa en el parque París-Londres, en Paysandú, a 375 km al noroeste de Montevideo, Uruguay, el 7 de noviembre de 2026. (Tiziana FABI / AFP)
/ TIZIANA FABI
Por Redacción EC

El papa León XIV pidió este sábado a los jóvenes de Uruguay que se atrevan “a casarse y a formar una familia” aunque digan “que los hijos son una carga”, señaló durante la vigilia de oración en el estadio Centenario de Montevideo ante 70.000 personas, en su segunda jornada de visita al país.

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