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Resumen

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El Papa León XIV pronuncia un discurso durante un encuentro con la comunidad religiosa en la plaza frente a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Córdoba, Argentina, el 10 de noviembre de 2026. (Foto de Pablo PORCIUNCULA / AFP)
El Papa León XIV pronuncia un discurso durante un encuentro con la comunidad religiosa en la plaza frente a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Córdoba, Argentina, el 10 de noviembre de 2026. (Foto de Pablo PORCIUNCULA / AFP)
/ PABLO PORCIUNCULA
Por Agencia EFE

El papa León XIV pidió este martes a los religiosos argentinos que “¡sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como les pidió su paisano Francisco!”, en el acto que se celebró a las puertas de la catedral de Nuestra Señora de la Asunción, en Córdoba, ante decenas de miles de fieles, en la tercera jornada de su viaje a Argentina.

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