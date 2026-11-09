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Resumen

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El Papa León XIV asiste a un encuentro con la comunidad laboral de la Universidad Católica Argentina (UCA) en Buenos Aires el 9 de noviembre de 2026. (Foto de Tiziana FABI / AFP).
El Papa León XIV asiste a un encuentro con la comunidad laboral de la Universidad Católica Argentina (UCA) en Buenos Aires el 9 de noviembre de 2026. (Foto de Tiziana FABI / AFP).
/ TIZIANA FABI
Por Agencia EFE

El papa León XIV se reunió este lunes en la nunciatura en Buenos Aires durante más de una hora con cinco víctimas de abusos por parte de miembros del clero y de instituciones eclesiásticas de Argentina, informó el Vaticano.

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