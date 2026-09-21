icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Agencia EFE

El papa León XIV mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei, visitará un centro penitenciario en Buenos Aires y oficiará una misa multitudinaria en Luján en su visita a Argentina del 8 al 11 de noviembre, la primera de un pontífice a ese país en 40 años, según el programa oficial de la visita difundido este lunes por el Vaticano.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.